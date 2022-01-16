Американская пресса узнала о намеках российских дипломатов о размещении ракет у берегов США

Газета New York Times пишет, что представители Москвы во время переговоров по безопасности в Женеве говорили, что это случится, если НАТО не пойдет на требуемые уступки. По данным журналистов, американская разведка также считает, что Россия рассматривает возможность развертывания новых ядерных вооружений, в том числе вблизи границ Соединенных Штатов.

