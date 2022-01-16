В Госдуме назвали «русофобскими» новые правила, затронувшие русскоязычные печатные СМИ на Украине

Как передает агентство ТАСС, руководство Комитета по делам СНГ считает, что новый закон не будет работать эффективно. На Украине вступил в силу закон, запрещающий издавать печатные СМИ только на русском языке. Как сообщает информационное агентство УНИАН, согласно новым правилам, в продажу одновременно должны поступать аналогичные тиражи на государственном языке. Под исключение попадают английский язык, официальные языки Евросоюза, а также крымско-татарский и языки других коренных народов страны.

В Госдуме назвали «русофобскими» новые правила для русскоязычных СМИ на Украине, — ТАСС