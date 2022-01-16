К началу февраля ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России может достичь 65 тысяч человек. По словам завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, созданная математическая модель позволила спрогнозировать рост заболеваемости коронавирусом на месяц вперед. Согласно полученным данным, темпы роста заболеваемости могут сохраняться до середины февраля, после чего замедлятся, передает ТАСС.