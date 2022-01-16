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16:09, 16 января 2022

Сразу в нескольких странах мира начинаются акции, приуроченные к годовщине возвращения Навального в Россию

В эти минуты сразу в нескольких странах мира начинаются акции, приуроченные к годовщине возвращения политика Алексея Навального в Россию. Всего мероприятия запланированы почти в 15 странах мира, в том числе в десятке городов США, в Финляндии, Дании, Грузии, Франции, Канаде, Испании, Эстонии, Новой Зеландии и других.

Например, с минуты на минуту в бельгийской столице Брюсселе начнется марш «365 дней репрессий». Его организует движение «Российская солидарность». Люди, по их словам, выйдут на улицы за тех, кто живет в других странах и не может публично высказать свою поддержку Навальному и его соратникам из-за угрозы репрессий. Акция завершится у представительства России при Евросоюзе. Участники планируют собрать послания и рисунки для политзаключенных.

Митинг под названием «Возвращение» пройдет и в столице Германии Берлине, где политик проходил лечение после отравления в России. В столице Чехии протестующие намерены продемонстрировать солидарность не только с россиянами, преследуемыми по политическим мотивам, но и жителями Белоруссии.

Алексея Навального ровно год назад задержали на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково. С тех пор он ни дня не провел на свободе.


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