В Волгограде полицейские задержали 23-летнего местного жителя, причастного к хищению денег у 11 пенсионеров

Мужчина в поисках работы откликнулся на спам-рассылку, где предлагали несложные обязанности и высокий заработок. Нужно было забирать у таксистов посылки с деньгами, а затем класть наличные на свою карту и переводить деньги работодателю.

«Потерпевшими от действий телефонных мошенников становились пожилые жители Волгограда. На их домашние телефоны поступали звонки неизвестных, которые представлялись родственниками и говорили о том, что стали виновниками ДТП. Затем им перезванивали люди, называвшие себя адвокатами или сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров, что спасти близкого человека от длительного тюремного заключения сможет только немедленная выплата значительной суммы», — поделилась подробностями с ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пожилые люди передавали необходимую сумму, спрятанную в пакет с вещами, таксисту.

На сегодняшний день известно об участии задержанного в 11 подобных эпизодах. В ходе обыска у мужчины обнаружили 8 мобильных телефонов, носитель информации, компьютерную технику, несколько банковских и СИМ-карт и деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», избранная мера пресечения – домашний арест.