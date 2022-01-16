В Тбилиси у грузинского парламента прошла акция солидарности с Алексеем Навальным

Как пишет сетевое издание SOTA, ее организаторы – российские политмигранты. Таким образом они так же выразили солидарность со всеми политзаключенными в России, Белоруссии и Казахстане и теми, кто признан иностранным агентом. Подобные акции планируются по всему миру. В частности, одна из них в ближайшее время начнется в Берлине.

Завтра будет ровно год с тех пор, как Навального, прилетевшего из Германии, задержали в аэропорту Шереметьево. Позже политику заменили условный срок по так называемому делу Ив Роше на реальный.