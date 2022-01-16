Биньямин Нетаньяху ведет переговоры о признании вины в деле о коррупции

Сообщения анонимного источника о сделке разозлили критиков бывшего премьер-министра Израиля, заявивших, что она подорвет верховенство закона, передает Associated Press. Нетаньяху предстал перед судом за мошенничество, злоупотребление доверием и получение взяток по трем отдельным делам. Бывший премьер, а ныне лидер оппозиции отрицает свою вину.