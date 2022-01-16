МИД Украины: Киев вместе с Западом реализует пакет мер по сдерживанию РФ

По словам главы министерства, Россия должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие военных планов. В интервью изданию Bild он заявил, что пакет состоит из трех уровней, которые включают в себя «сильную дипломатию» для деэскалации, разработку ряда «болезненных» для России экономических санкций и углубление оборонного сотрудничества с Украиной.
2022-01-16T15:02:15+03:00
2022-01-16T15:37:25+03:00
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15:02, 16 января 2022
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