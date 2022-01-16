МИД Украины: Киев вместе с Западом реализует пакет мер по сдерживанию РФ

По словам главы министерства, Россия должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие военных планов. В интервью изданию Bild он заявил, что пакет состоит из трех уровней, которые включают в себя «сильную дипломатию» для деэскалации, разработку ряда «болезненных» для России экономических санкций и углубление оборонного сотрудничества с Украиной.