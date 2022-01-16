Петербуржцы самостоятельно купили 250 килограммов песка, чтобы засыпать скользкие тротуары

Они обвиняют городские службы в том, что те не справляются с уборкой города. В группе жителей Коломны (исторического района Петербурга) предлагают всем желающим прийти с ведрами, мешками, совками и лопатами, чтобы взять песок и раскидать его по улицам. Организаторы признают, что это не системное решение, но в сложившейся ситуации не бесполезное. Как отмечает интернет-издание Znak.com, на неубранный снег, гололед и сосульки жители Петербурга жалуются с декабря.