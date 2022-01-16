Петербуржцы самостоятельно купили 250 килограммов песка, чтобы засыпать скользкие тротуары

Они обвиняют городские службы в том, что те не справляются с уборкой города. В группе жителей Коломны (исторического района Петербурга) предлагают всем желающим прийти с ведрами, мешками, совками и лопатами, чтобы взять песок и раскидать его по улицам. Организаторы признают, что это не системное решение, но в сложившейся ситуации не бесполезное. Как отмечает интернет-издание Znak.com, на неубранный снег, гололед и сосульки жители Петербурга жалуются с декабря.
2022-01-16T14:25:13+03:00
2022-01-16T15:19:57+03:00
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14:25, 16 января 2022
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