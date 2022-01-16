В ОДКБ считают маловероятным новое обострение ситуации в Казахстане

Генеральный секретарь организации Станислав Зась уверен, что власти взяли все под свой контроль и сделали выводы. Об этом он сказал вы интервью телеканалу RT. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков в республике пострадали более 4,5 тысяч человек. Погибли 225, в том числе 19 силовиков. Как сообщается, вывод сил ОДКБ должен полностью завершиться 19-го января.