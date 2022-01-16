Иорданский офицер погиб в перестрелке на границе с Сирией

Пограничники Иордании преградили в воскресенье путь вооруженной банде контрабандистов, пытавшихся проникнуть в королевство с территории Сирии, передает ТАСС со ссылкой на местное агентство. Нарушители границы отступили обратно на территорию Сирии. Помимо погибшего офицера, еще трое военнослужащих получили ранения. Они доставлены в госпиталь.
2022-01-16T13:47:17+03:00
2022-01-16T13:47:17+03:00
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13:47, 16 января 2022
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