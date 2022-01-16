Z Архив новостей новости
5 2 6 294
13:47, 16 января 2022

Иорданский офицер погиб в перестрелке на границе с Сирией

Пограничники Иордании преградили в воскресенье путь вооруженной банде контрабандистов, пытавшихся проникнуть в королевство с территории Сирии, передает ТАСС со ссылкой на местное агентство. Нарушители границы отступили обратно на территорию Сирии. Помимо погибшего офицера, еще трое военнослужащих получили ранения. Они доставлены в госпиталь.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

На Украине утверждают, что в Донбассе за минувшие сутки российские наемники разместили 275 единиц военной техники

5 70 6 6810
Блоги

Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…

5 100 6 11898 13.01
Новости

фото: JAMES ROSS/EPA/ТАСС В Австралии суд отклонил апелляцию теннисиста Джоковича, оспорившего решение о депортации

5 44 6 5386
Блоги

Вячеслав Володин: Снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны…

5 66 6 8192 12.01
Блоги

Вячеслав Володин: Мирным протестом воспользовались террористы, бандиты, мародёры Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась…

5 76 6 10110 11.01
Блоги

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Первое место в одиночном катании выиграла Камилла Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье место заняла Александра Трусова…

5 54 6 7256 15.01
Новости

Мы живем в мире фэйковых обвинений, фэйковых новостей и мире лжи, — Песков

5 41 6 5683
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Государственный экзамен Казахстана Независимо от того, является текущий конфликт плодом внутриэлитных разборок, или же быстро разросшимся внутренним протестом, само наличие этого конфликта ставит казахской государственности «неуд»...

5 64 6 23707 09.01
Блоги

Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…

5 162 6 34519 09.01
Блоги

+ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ В.Путин: Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков…

5 88 6 13704 10.01
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: «У России есть чем постоять за себя, не доводите до таких аргументов» Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть…

5 174 6 28007 14.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Лишение свободы Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи… И я принял решение переждать снаружи…

5 604 6 100527 11.01
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Детские вопросы Мы что, хорошо живем? У нас растет экономика, граждане богатеют, старики обеспечены достойной пенсией? Тогда расскажите: каким образом в этом виноваты страны НАТО?..

5 94 6 15771 10:38
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Все, тупик, дальше Москва Наши визави упорно повторяют свою версию происходящего: главное, мол — вот-вот предстоящее вторжение России на Украину, и потому, дескать, всегда предпочитающий дипломатию Запад, так и быть, пошел на обсуждение каких-то там предложений России — «лишь бы не было войны»...

5 65 6 11236 09:11
Блоги

+ Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан За последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально-значимых объектов…

5 65 6 11898 12.01
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы, это не ваша сфера влияния Во всех сюжетах со стороны США всего-то лишь и только желание «притереться» и «поруководить». А на поверку — отказ в признании суверенитета Казахстана…

5 109 6 20522 11.01

Популярное за неделю

Новости

На Украине утверждают, что в Донбассе за минувшие сутки российские наемники разместили 275 единиц военной техники

5 70 6 6940
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России любая глобальная катастрофа имеет все признаки процветания. А процветание всегда имеет все признаки катастрофы…

5 46 6 83557 12.01
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 54 6 12535 11.01
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Америка не прогнулась — и что теперь? Сейчас, когда Америка сказала России «Нет!», а Москва отказалась от компромиссов, возникла пауза. Кремль ожидает контрпредложений от США и НАТО. Но ведь все уже сказано!..

5 353 6 183976 14.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Украинская война становится реальностью Хозяева страны смотрятся в зеркало Соловьева и Симоньян, в свои же федеральные каналы и хотят им верить: что все в порядке, что все только и думают, как бы «наказать бандеровцев»...

5 121 6 141341 12.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9393974
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5138252

Сегодня в эфире