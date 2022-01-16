Власти Украины считают, что к недавней кибератаке на государственные сайты могут быть причастны белорусские спецслужбы

Как сказал агентству Reuters заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, те, кто атаковал правительственные порталы, применили вредоносное программное обеспечение, которым пользовались хакеры, причастные ко взлому серверов Демократической партии США. Пресса писала, что за той атакой стояли члены группировки под названием Cozy Bear. Их связали с российскими спецслужбами. Сама атака произошла в ночь с четверга на пятницу. В службе безопасности Украины говорили о причастности России. В Москве обвинения отвергают.