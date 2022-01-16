Северная Корея возобновила железнодорожное сообщение с соседним Китаем

Поезда не ходили почти два года из-за противокоронавирусных мер, которые принял Пхеньян. Тогда власти КНДР закрыли границы государства. Теперь, как передает японское агентство «Киодо», на пограничную станцию в КНД прибыл первый грузовой поезд из Северной Кореи. Официально в этой республике не зафиксировано ни одного случая коронавируса