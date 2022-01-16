Прокуратура потребовала лишить депутатского статуса участника акций протеста против строительства мусорного полигона

Ведомство обвиняет Радика Аднобаева в неверно оформленной декларации о доходах. Однако Совет депутатов Каргопольского округа области ранее отказал в удовлетворении требования прокуратуры. Теперь ведомство обратилось в суд. Дата слушаний пока неизвестна, пишет интернет-издание «7х7». Ранее требование о лишении Аднобаева депутатского статуса выдвигал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.