Принц Гарри требует защиты полиции Великобритании

Гарри со своей семье сейчас постоянно проживают в Калифорнии, но для визитов в Великобританию он вынужден нанимать охранников американской частной фирмы. Об этом пишет BBC News.



Адвокаты принца направили письмо в правительство Великобритании с требованием обеспечить Гарри на время посещений страны государственную охрану, пригрозив судебным иском. Принц обещает оплачивать все связанные с охраной расходы из собственных средств, а не за счет бюджетных денег.

Это может оказаться первым в истории Великобритании судебным иском члена королевской семьи против правительства страны.