Литовские пограничники насильно пытались вытеснить пятерых сирийцев на территорию Белоруссии

Об этом сообщили в воскресенье в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

«Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. На момент обнаружения беженцев один мужчина был в бессознательном состоянии, у него едва прощупывался пульс. Литовцы привезли их к белорусской границе, а затем, угрожая физической расправой, пытались вытеснить их на территорию нашей страны», — отмечается в сообщении телеграм-канала погранведомства.

Белорусские пограничники оказали иностранцам первую помощь на месте и вызвали медиков. В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее.