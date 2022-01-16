Премьер Австралии поддержал решение суда по Джоковичу

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, не прошедшего вакцинацию от COVID-19, аннулировали визу.

«Я одобряю решение сохранить наши границы крепкими и обезопасить австралийцев. Как я говорил в пятницу, австралийцы принесли много жертв

в эту пандемию, и они с полным на то правом ожидают, что эти жертвы не будут потрачены впустую», — приводит слова премьера издание The Guardian.

Он отметил, что благодаря политике властей в Австралии в пандемию COVID-19 отмечен один из самых низких в мире уровней смертности, благополучная экономическая ситуация, один из наиболее высоких уровней вакцинации. Моррисон подчеркнул, что надежные границы являются ключевым фактором поддержания нынешнего образа жизни страны.