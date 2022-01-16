Российский корабль не может покинуть воды Грузии из-за шторма

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.

«7 января 2022 года на якорную стоянку ?4 в акватории батумской гавани встал корабль, плавающий под флагом Российской Федерации SGV-Flot. На корабле 13 членов экипажа. 14 января от службы по надзору и государственного контроля батумской гавани корабль получил предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за сильного шторма корабль потерял возможность маневрирования и волны стали приближать его к

берегу», — говорится в сообщении.

С помощью грузинских специалистов судно удалось развернуть в сторону моря и поставить на якорь. Корабль ожидает погрузки, после чего покинет территориальные воды страны