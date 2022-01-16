Вучич: Лишением визы Джоковича власти Австралии унизили сами себя, это «охота на ведьм»

Президент Сербии пообещал ответить Австралии за Джоковича, спросив, почему срывается злость не только на теннисисте, но и на всей «нашей стране, свободолюбивой и гордой?». Он выразил поддержку Джоковичу и пригрозил Австралии применить соответствующие меры реагирования в пределах международного права.