Вучич: Лишением визы Джоковича власти Австралии унизили сами себя, это «охота на ведьм»

Президент Сербии пообещал ответить Австралии за Джоковича, спросив, почему срывается злость не только на теннисисте, но и на всей «нашей стране, свободолюбивой и гордой?». Он выразил поддержку Джоковичу и пригрозил Австралии применить соответствующие меры реагирования в пределах международного права.
2022-01-16T11:26:37+03:00
2022-01-16T12:17:24+03:00
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11:26, 16 января 2022
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