Власти непризнанной ЛНР сообщают о том, что ВСУ разместили бронетехнику вблизи населенного пункта Счастье

В ЛНР заявили, что украинские власти таким образом нарушают меры по контролю за перемирием, передает агентство ТАСС. Эти меры были согласованы Контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности они запрещают размещение тяжелого оружие в населенных пунктах пунктах и наступательные действия.