Власти непризнанной ЛНР сообщают о том, что ВСУ разместили бронетехнику вблизи населенного пункта Счастье

В ЛНР заявили, что украинские власти таким образом нарушают меры по контролю за перемирием, передает агентство ТАСС. Эти меры были согласованы Контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности они запрещают размещение тяжелого оружие в населенных пунктах пунктах и наступательные действия.
2022-01-16T10:40:45+03:00
2022-01-16T10:40:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:40, 16 января 2022
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