Портал «Госуслуги» разослал пользователям предупреждение о случаях мошенничества с учетными записями

В письме говорится, что никто из сотрудников сервиса не запрашивает у граждан код из СМС. Для усиления защиты администрация ресурса призывает настроить контрольный вопрос и включить вход с подтверждением по СМС. Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что мошенники стали использовать ситуацию с введением цифровых кодов для того, чтобы получить доступ к персональным данным граждан. Они предлагают жертвам помощь якобы для привязки QR-кодов к их странице на «Госуслугах».