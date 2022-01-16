Портал «Госуслуги» разослал пользователям предупреждение о случаях мошенничества с учетными записями

В письме говорится, что никто из сотрудников сервиса не запрашивает у граждан код из СМС. Для усиления защиты администрация ресурса призывает настроить контрольный вопрос и включить вход с подтверждением по СМС. Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что мошенники стали использовать ситуацию с введением цифровых кодов для того, чтобы получить доступ к персональным данным граждан. Они предлагают жертвам помощь якобы для привязки QR-кодов к их странице на «Госуслугах».
2022-01-16T09:30:23+03:00
2022-01-16T09:30:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 16 января 2022
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