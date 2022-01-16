Акция памяти убитой учительницы Эшлинг Мерфи прошла в Ирландии

На пикеты, как сообщается, вышли тысячи людей как в самой республике, так и в Северной Ирландии. Собравшиеся выступили против насилия в отношении женщин. Убийство 23-летней жительницы Ирландии произошло в минувшую среду в городе Талламор к западу от Дублина. Преступник не найден.