Акция памяти убитой учительницы Эшлинг Мерфи прошла в Ирландии

На пикеты, как сообщается, вышли тысячи людей как в самой республике, так и в Северной Ирландии. Собравшиеся выступили против насилия в отношении женщин. Убийство 23-летней жительницы Ирландии произошло в минувшую среду в городе Талламор к западу от Дублина. Преступник не найден.
2022-01-16T09:13:12+03:00
2022-01-16T09:13:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:13, 16 января 2022
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