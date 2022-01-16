Матч сербского теннисиста Новака Джоковича включен в расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первом круге Джокович встретится 17 января с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Встреча должна пройти на Арене Рода Лейвера и начнется не ранее 11:00 мск

В воскресенье федеральный суд Австралии отложил рассмотрение апелляции Джоковича, оспорившего решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации. Вердикт будет вынесен в воскресенье вечером или в понедельник утром. На время слушаний спортсмену разрешили покинуть отель для мигрантов в Мельбурне, где он оставался под стражей с полудня 15 января. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 31 января, действующим победителем турнира является Джокович.