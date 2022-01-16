Экс-президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году

В этом же, по его мнению, республиканцы вернут себе контроль над обеими палатами Конгресса. Выступая на митинге сторонников в Аризоне, Трамп вновь использовал лозунг своей предвыборной кампании о том, что необходимо сделать Америку снова великой. Промежуточные выборы в Конгресс, а также выборы губернаторов ряда штатов пройдут в США в этом году в ноябре.