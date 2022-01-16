В Японии отменено предупреждение об угрозе цунами

Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии. Предупреждение действовало около 14 часов.
Вдоль побережья Японии все еще сохраняется вероятность незначительного изменения уровня воды, подчеркивают специалисты.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии. Предупреждение действовало около 14 часов.
Вдоль побережья Японии все еще сохраняется вероятность незначительного изменения уровня воды, подчеркивают специалисты.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…