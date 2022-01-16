Российские миротворцы из сил ОДКБ на 19 самолетах возвращаются из Казахстана

Восемнадцать самолетов Ил-76 и один Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в воскресенье из Алматы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области. Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России» — говорится в сообщении.

На аэродроме Чкаловский будет организована торжественная встреча десантников с участием командования ВДВ. По ее окончании личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники.