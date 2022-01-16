В Санкт-Петербурге 150 баров и ресторанов присоединились к акции против введения системы пропусков по QR-кодам

Об этом сообщает «Znak.com».
Со 2 января в Санкт-Петербурге в торговых центрах и общепите начала действовать система пропуска с помощью QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
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Об этом сообщает «Znak.com».
Со 2 января в Санкт-Петербурге в торговых центрах и общепите начала действовать система пропуска с помощью QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…