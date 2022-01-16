В Актюбинской области Казахстана с 7 утра отменен режим ЧП

Об этом говорится на официальном сайте президента республики.
Режим ЧП еще действует в Атырауской, Мангистауской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в Нур-Султане и Алма-Аты.
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Об этом говорится на официальном сайте президента республики.
Режим ЧП еще действует в Атырауской, Мангистауской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в Нур-Султане и Алма-Аты.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…