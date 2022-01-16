Все заложники из синагоги в Колливилле освобождены, заявил губернатор Техаса Грег Эббот

2022-01-16T06:46:19+03:00 2022-01-16T06:46:19+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966642-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Чуть ранее журналист американского телеканала CNN сообщал о том, что в синагоге были слышны стрельба и взрывы. В своем «Твиттере» Эббот написал, что молитвы были услышаны, все заложники живы и в безопасности.

Как передавали местные СМИ, захватчик требовал освободить его сестру, обвиненную в терроризме.

Об этом сообщает ABC News. Сестра, о которой идет речь — женщина, осужденная на 86 лет за убийство агента ФБР. Как обвиненную в терроризме ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл, в Техасе.