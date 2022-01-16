Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», — сказал Трамп на митинге сторонников в городе Флоренс, штат Аризона. Его цитирует РИА Новости.
2022-01-16T06:37:54+03:00
2022-01-16T06:37:54+03:00
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06:37, 16 января 2022
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