Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», — сказал Трамп на митинге сторонников в городе Флоренс, штат Аризона. Его цитирует РИА Новости.