Президент Венесуэлы выразил надежду на возобновление переговоров с оппозицией

«Я надеюсь, что будут приняты позитивные меры, и что, чем раньше мы возобновим диалог в Мексике — чего ждет вся страна, — тем лучше», — сказал Мадуро во время ежегодного обращения к нации.

Переговоры между правительством и оппозицией начались в августе 2021 года при посредничестве Норвегии. После первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, однако позднее Мадуро заявил об отказе от дальнейших переговоров с оппозицией до тех пор, пока США не ответят за похищение гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба.