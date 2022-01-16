Порошенко подтвердил, что 17 января вернется на Украину для защиты страны от российской агрессии

«Именно в этом есть задание офиса президента. Для чего это делается? Первое, как я уже сказал, — запугать меня, и им это точно не удастся, так же, как мы не боялись Путина, мы уж точно не будем бояться Зеленского. Господин Зеленский, у меня для вас плохая новость. 17 января в 9.10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину. Конечно, не для того, чтобы защищаться от вас, вы того не стоите. А для того, чтобы защищать Украину от российской агрессии… защищать от некомпетентной и неукраинской власти, власти бездельников и коррупционеров», — сообщил экс-президент Украины в Facebook.

Ранее суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для доставки в суд для избрания ему меры пресечения. В день прилета Порошенко в аэропорту Киева усилят охрану из-за возможных акций его сторонников.

Источник фото: Facebook Петра Порошенко