В ДТП в Иркутской области погиб человек

«Сегодня утром на 100-м км автодороги в районе села Тараса Боханского района столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение. Погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника, остальные были в седане», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону, цитирует его ТАСС.
2022-01-16T06:15:55+03:00
2022-01-16T06:15:55+03:00
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06:15, 16 января 2022
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