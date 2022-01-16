В ДТП в Иркутской области погиб человек

«Сегодня утром на 100-м км автодороги в районе села Тараса Боханского района столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение. Погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника, остальные были в седане», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону, цитирует его ТАСС.