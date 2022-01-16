Круизное судно с путешественниками застряло в Карибском море после отмены рейса из-за COVID, — NBC

Судно находилось в 10-дневном плавании, однако дальнейшее путешествие пришлось отменить из-за коронавируса. Судно вернется в Нью-Йорк в ближайшее время.

Судно пришвартовалось в Филипсбурге. Всем пассажирам вернут деньги.

Источник фото: NBC