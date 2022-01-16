Круизное судно с путешественниками застряло в Карибском море после отмены рейса из-за COVID, — NBC

Судно находилось в 10-дневном плавании, однако дальнейшее путешествие пришлось отменить из-за коронавируса. Судно вернется в Нью-Йорк в ближайшее время.
Судно пришвартовалось в Филипсбурге. Всем пассажирам вернут деньги.
Источник фото: NBC
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Судно находилось в 10-дневном плавании, однако дальнейшее путешествие пришлось отменить из-за коронавируса. Судно вернется в Нью-Йорк в ближайшее время.
Судно пришвартовалось в Филипсбурге. Всем пассажирам вернут деньги.
Источник фото: NBC
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…