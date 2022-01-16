Гленн Янгкин стал первым губернатором от Республиканской партии в Вирджинии за 10 лет, — The Hill

Янгкин сказал, что он поддержит учителей и очное обучение в условиях COVID-19, «вернет уважение» к сотрудникам правоохранительных органов, устранит разногласия и подчеркнет личные свободы, в том числе для родителей. Победа Янгкина в ноябре сильно огорчила демократа и бывшего губернатора Терри Маколиффа, который долгое время был неотъемлемой частью политики истеблишмента Демократической партии.
2022-01-16T05:49:25+03:00
2022-01-16T05:49:25+03:00
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05:49, 16 января 2022
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