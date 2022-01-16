Бывший президент США Трамп проводит предвыборную встречу в Аризоне, — The Hill

Ожидается, что он выступит по случаю годовщины нападения на Капитолий 6 января и обсудит вопросы безопасности и результаты выборов 2022 года. Дональд Трамп выступил на трибуне в фирменной красной кепке с надписью Make America Great Again, у него собрались полные трибуны слушателей. Теперь у него новый лозунг: Save America.