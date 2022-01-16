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05:22, 16 января 2022

В Великобритании разрешили ревакцинацию для подростков 16-17 лет, — Tagesschau

Ранее из этой возрастной группы ревакцинироваться могли только пациенты из группы высокого риска. Кроме того, теперь третью дозу вакцины смогут получить граждане от 40 до 49 лет.


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