В Великобритании разрешили ревакцинацию для подростков 16-17 лет, — Tagesschau

Ранее из этой возрастной группы ревакцинироваться могли только пациенты из группы высокого риска. Кроме того, теперь третью дозу вакцины смогут получить граждане от 40 до 49 лет.
2022-01-16T05:22:24+03:00
2022-01-16T05:23:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2966622-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:22, 16 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…