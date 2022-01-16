Женщину, проведшую в тюрьме 27 лет, реабилитировали на этой неделе, — CNN

Джойс Уоткинс из Теннесси не совершала убийство внучатой племянницы, которое ранее ей предписывалось. Так решил суд в округе Дэвидсон. Уоткинс 74 года, с нее и ее покойного мужа, который был также осужден за преступление, но умер во время отбывания срока, сняли судимость. В постановлении отмечалось, что судмедэксперт Гретель Харлан признала ошибку в своей методологии спустя годы после суда.
2022-01-16T05:18:52+03:00
2022-01-16T05:18:52+03:00
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05:18, 16 января 2022
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