Женщину, проведшую в тюрьме 27 лет, реабилитировали на этой неделе, — CNN

Джойс Уоткинс из Теннесси не совершала убийство внучатой племянницы, которое ранее ей предписывалось. Так решил суд в округе Дэвидсон. Уоткинс 74 года, с нее и ее покойного мужа, который был также осужден за преступление, но умер во время отбывания срока, сняли судимость. В постановлении отмечалось, что судмедэксперт Гретель Харлан признала ошибку в своей методологии спустя годы после суда.