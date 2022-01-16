Глава «Нафтогаза» Витренко: Германия не имеет права получать экономическую выгоду от «Северного потока 2»

2022-01-16T05:05:43+03:00 2022-01-16T05:05:43+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966616-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Отвечая на вопрос РИА Новости, в интересах ли Берлина иметь еще один газопровод из-за увеличения потребления газа в будущем, топ-менеджер заявил, что «украинских трубопроводных мощностей достаточно» и они заняты всего на четверть.

«Кроме того, Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — высказал мнение Юрий Витренко.