Женщина погибла в результате пожара в ресторане в центре Москвы

«Пожар произошел в двухэтажном ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной, 34к1. В одном из помещений найдена погибшая», — сказал собеседник агентства ТАСС в экстренных службах. По его словам, площадь пожара составляет 50 кв. м. Открытое горение ликвидировали.