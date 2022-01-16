Мы живем в мире фэйковых обвинений, фэйковых новостей и мире лжи, — Песков

2022-01-16T04:53:12+03:00 2022-01-16T04:53:12+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966612-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

«Мы живем в мире фэйковых обвинений, фэйковых новостей и мире лжи. Пока это не будет доказано чем-то видимым и понятным, мы будем считать это фэйковыми новостями и ложными обвинениями», — сказал Песков в интервью американским СМИ.

Он также отметил, что ранее Джон Салливан обещал предоставить план действий России по Украине, но этого до сих пор не произошло.

Основная цель помощи, которую мы оказывали и которую мы продолжаем оказывать каждую неделю, — помочь украинцам защитить себя, и мы считаем, что это имеет сдерживающий эффект, — заявил Салливан, его слова приводит The Hill.