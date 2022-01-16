Судебное заседание по делу Джоковича отложено на час, — CNN

2022-01-16T04:44:54+03:00 2022-01-16T04:44:54+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966610-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Перед перерывом адвокат Стивен Ллойд, представлявший Хоука, подсчитал, что ему потребуется еще час, чтобы закончить отстаивание позиции правительства.

Трое судей рассматривают апелляцию Джоковича на решение Хоука аннулировать визу звезды тенниса. Они надеются принять решение в воскресенье до старта Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Адвокаты Джоковича уже изложили свои аргументы, в основе которых лежит неспособность правительства рассмотреть последствия отмены. Они утверждают, что высылка Джоковича из страны может активизировать участников кампании против прививок, а именно этого правительство намеревалось избежать.