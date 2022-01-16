Судебное заседание по делу Джоковича отложено на час, — CNN
Трое судей рассматривают апелляцию Джоковича на решение Хоука аннулировать визу звезды тенниса. Они надеются принять решение в воскресенье до старта Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Адвокаты Джоковича уже изложили свои аргументы, в основе которых лежит неспособность правительства рассмотреть последствия отмены. Они утверждают, что высылка Джоковича из страны может активизировать участников кампании против прививок, а именно этого правительство намеревалось избежать.