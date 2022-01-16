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04:22,
16 января 2022
Около 75 миллионов американцев в 33 штатах готовятся к сильным заморозкам и метелям, — ABC News
Поскольку шторм движется на юго-восток в направлении средних штатов Миссисипи с субботы на воскресенье, а затем на северо-восток с воскресенья на понедельник, ожидается больше снега, льда и дождя.
В некоторых частях юга возможно выпадение от трех до шести дюймов снега, а в Атланте есть возможность увидеть первый измеримый снегопад за четыре года. В горах Теннесси, Северной Каролины, Вирджинии и Западной Вирджинии возможно выпадение от 6 до 18 дюймов снега.