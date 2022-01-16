2022-01-16T04:12:59+03:00
2022-01-16T04:12:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2966604-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:12,
16 января 2022
Песков о том, что Россия непричастна к кибератакам на украинские госсайты: в Киеве винят Россию даже за плохую погоду
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обвинения России в кибератаках на Украину «голословны и ничем не подтверждены». Вывод американской разведки был сделан после недельных дипломатических встреч между российскими и западными официальными лицами по поводу сосредоточения Россией десятков тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной.
Ряд правительственных веб-сайтов Украины подверглись кибератаке в пятницу, что, как предупредили европейские официальные лица, еще больше усилит напряженность вокруг Украины.