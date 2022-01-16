71% опрошенных австралийцев выступили за депортацию теннисиста Джоковича из страны, — опрос

Подавляющее большинство выступили против участия сербского теннисиста Новака Джоковича в соревнованиях, такие данные показал опрос The-Sun Herald и Sunday Age.

В то же время, как сообщает газета The Age, сторонники спортсмена устроили митинг у здания суда, где сейчас проходит последнее слушание дела по австралийской визе Джоковича. По данным газеты, у здания федерального окружного суда в Мельбурне собрались несколько десятков человек.

Ранее визу Джоковича дважды аннулировали из-за его негативного отношения к вакцинации от COVID-19 и введенным в стране ограничительным мерам.