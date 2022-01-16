Почти все крупные производители авто перешли на электромобили, что вызвало дефицит лития, — CNBC

2022-01-16T03:31:30+03:00 2022-01-16T03:31:30+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966598-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

По данным Benchmark Mineral Intelligence, к 2030 году рост электромобилей будет обеспечивать более 90% спроса на литий. Цена на литий стремительно растет, увеличившись на 280% с января 2021 года, и создание внутренних поставок лития стало современной версией нефтяной безопасности, — передает CNBC.

Более 80% мирового лития-сырца добывается в Австралии, Чили и Китае. По данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует более половины мирового производства и переработки лития и имеет три четверти мегафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов в мире.