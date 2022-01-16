Власти Ямайки арестовали бывшего сенатора, который является главным подозреваемым в убийстве президента Гаити

Джон Джоэл Джозеф был арестован в пятницу, сообщил представитель полиции Ямайки Деннис Брукс. Президент Гаити Жовенель Моис был застрелен 7 июля боевиками, ворвавшимися в его резиденцию в столице Гаити Порт-о-Пренс.

Вскоре после этого начальник национальной полиции Леон Чарльз заявил, что Джозеф поставлял оружие и планировал встречи.