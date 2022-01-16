Ежедневное число случаев COVID-19 в Японии превысило 25 тысяч, — Kyodo

Общее количество, основанное на данных, предоставленных местными органами власти по всей стране, составило 25 742 человека. Это максимум впервые с 26 августа, поскольку штамм «омикрон» быстро распространяется. Некоторые префектуры сообщили о рекордно высоком количестве случаев заражения: в Осаке и Окинаве было подтверждено 3692 и 1829 случаев соответственно. Хиросима впервые сообщила о более чем 1000 случаев.
Самое обсуждаемое
США рассматривают возможность вооружения украинских партизанских формирования для сопротивления российским военным Администрация американского президента Джо Байдена обсуждает возможность передать оружие украинским группам, которые будут вести партизанскую войну против российских военных, сообщает американский телеканал NBC…
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…