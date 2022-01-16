Ежедневное число случаев COVID-19 в Японии превысило 25 тысяч, — Kyodo

Общее количество, основанное на данных, предоставленных местными органами власти по всей стране, составило 25 742 человека. Это максимум впервые с 26 августа, поскольку штамм «омикрон» быстро распространяется. Некоторые префектуры сообщили о рекордно высоком количестве случаев заражения: в Осаке и Окинаве было подтверждено 3692 и 1829 случаев соответственно. Хиросима впервые сообщила о более чем 1000 случаев.