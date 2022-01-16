Около 210 тыс. жителей Японии предписано эвакуироваться из-за цунами, — Kyodo

По меньшей мере 210 тыс. жителей Японии получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo. Японское метеорологическое агентство заявило, что 3-метровое цунами может поразить некоторые юго-западные острова Японии, включая остров Амами, а также северо-восточную префектуру Иватэ.