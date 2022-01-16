Адвокаты Джоковича критикуют правительство за использование новостной статьи для построения своего дела

2022-01-16T02:49:23+03:00 2022-01-16T02:49:23+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966582-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Адвокат Ник Вуд заявил, что правительство Австралии построило свой аргумент на новостной статье, опубликованной после первой отмены визы, в которой цитируется Джокович, сказавший, что он «против вакцинации» в апреле 2020 года, до того, как вакцины против Covid-19 стали доступны. Вуд добавил, что министр признал, что не спрашивал Джоковича о его взглядах на вакцинацию.

Также Вуд утверждает, что решение правительства отменить визу Джоковича во второй раз сделает то же самое, чего правительство пытается избежать, то есть активизирует противников прививок, стоящих за Джоковичем как «героем» движения.